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Не платят и не кормят: строители в Северо-Курильске начали забастовку

Россия » Дальний Восток

Дикая для наших дней история разворачивается в Северо-Курильске. Рабочим, занятым на местной стройке, перестали платить зарплату. Они объявили забастовку.

Пустой кошелек
С февраля рабочим перестали платить зарплату

Северо-Курильск — административный центр Северо-Курильского городского округа Сахалинской области. Город с населением чуть более 2,5 тыс. человек находится на Парамушире — одном из островов Северной группы Большой гряды Курильских островов. И здесь сейчас происходит история, чем-то отдалённо напоминающая шахтёрские "голодные бунты" 1990-х годов.

Занятым на стройке местной школы рабочим из Киргизии с февраля перестали платить зарплату. Более того, работодатель отказался их кормить, объяснив это тем, что "раз они не работают на объекте, то где мне брать деньги, чтобы их кормить?" Кроме того, посетовал представитель фирмы-работодателя, на стройке работают мусульмане, которые не едят дешёвую свинину, а покупать для них баранину и говядину очень дорого.

Условия жизни в общежитии, где живут рабочие — врагу не пожелаешь: здание непригодно для проживания, но людей туда заселили. На 60 человек — один полуразбитый унитаз, две раковины и три душевые кабинки, работающий с перебоями бойлер, стиральной машинки нет. Принимать пищу тоже негде, а по ночам приходится спасаться от клопов.

Рабочим не на что купить даже хлеба
Рабочим не на что купить даже хлеба

Доведённые до отчаяния, рабочие устроили забастовку перед офисом компании-работодателя. На них обратила внимание полиция, и тогда в дело вмешались местные власти. Мэрия развернула для голодных строителей полевую кухню. Прокуратура провела проверку, по результатам которой СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. Выяснилось, в частности, что официальная зарплата рабочих 12 тыс. руб, остальные деньги (40-50 тыс. в месяц) проводились по "серой" схеме. Работодатель хитро называет это "сдельно-премиальной оплатой труда". Теперь строители ждут окончания разбирательств.

"Руководство компании на нас просто плюнуло — что мы будем есть, как мы тут будем жить… Если бы не администрация, которая пошла навстречу, я даже не знаю, что с нами было бы", — рассказал РИА "Сахалин-Курилы" один из строителей.

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Забастовки рабочих – это НОРМАЛЬНО?
Автор: Людмила Черткова
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