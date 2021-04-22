К 2030 году в Петербурге может появиться аэротакси

В Петербурге эксперты обсудили возможности функционирования беспилотных аэротакси по улицам города в ближайшие десять лет и пришли к выводу, что новый вид транспорта может появиться в Северной столице к 2030 году, сообщает "Петербургских дневник".

"Уверен, что к концу десятилетия беспилотники будут нашей реальностью. Беспилотные системы уже внедряются не только в автомобильный транспорт, но и железную дорогу, метро, судовождение и т. д.", — заявил вице-губернатор Максим Соколов, который занимается вопросами развития транспортной инфраструктуры.

Также он отметил, что цифровизация не является целью, это один из инструментов достижения целей развития системы. Важно внедрять новые технологии, а для этого ещё предстоит подготовить компетентных сотрудников.

В настоящее время разрабатываются специальные программы обучения.

Но есть и другие преграды. Так, запустить "беспилотники" в Северной столице могут помешать канализационные люки (так как в них будут застревать колёсики роботов) и плохое качество дорог, считает заместитель директора по GR "Яндекс" Евгений Хохлунов.

Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов рассказал о перспективах развития аэротакси в России.

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