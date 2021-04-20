Жильцы дома №4 на Ярославской улице в Петербурге обнаружили во дворе живого бобра, сообщает "Фонтанка".
Животное спокойно сидело в арке и шевелило усами. Обеспокоенные жильцы обратились в жилищно-коммунальные службы и вызвали специалистов мобильной экологической дежурной службы.
Также на адрес выехали сотрудники комитета по природопользованию. Они должны будут решить, что делать с бобром.
Эксперты намерены выяснить, как он мог оказаться так далеко от своей естественной среды обитания.
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