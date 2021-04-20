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В центре Петербурга обнаружили живого бобра

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Жильцы дома №4 на Ярославской улице в Петербурге обнаружили во дворе живого бобра, сообщает "Фонтанка".

Животное спокойно сидело в арке и шевелило усами. Обеспокоенные жильцы обратились в жилищно-коммунальные службы и вызвали специалистов мобильной экологической дежурной службы.

Также на адрес выехали сотрудники комитета по природопользованию. Они должны будут решить, что делать с бобром.

Эксперты намерены выяснить, как он мог оказаться так далеко от своей естественной среды обитания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сосновом Бору спасли истощённую самку тюленя.

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Бобры в Петербурге
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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