Случайное употребление продуктов с плесенью может быть опасно для здоровья человека, сообщила интервью "Звезде" врач-диетолог Елена Тихомирова.
Плесень есть даже в воздухе, заявила врач, но только при условии попадания в благоприятную для себя среду, она начинает размножаться. Употребление в пищу испорченного продукта не смертельно, но может привести к неприятным последствиям для здоровья.
"Особенно опасна плесень для людей с ослабленным иммунитетом", — отметила врач.
При нормальной иммунной системе агрессивная среда желудочного сока справится с плесенью. Если же плесени было много или у человека слабый иммунитет, то можно отравиться токсинами и получить пищевое расстройство желудка.
К симптомам отравления относятся: тошнота, рвота, высокая температура. Всё это проходит через несколько дней.
Если же человек съел слишком много плесени, то он может умереть.
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