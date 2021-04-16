Диетолог предупредила об опасности употребления продуктов с плесенью

Случайное употребление продуктов с плесенью может быть опасно для здоровья человека, сообщила интервью "Звезде" врач-диетолог Елена Тихомирова.

Плесень есть даже в воздухе, заявила врач, но только при условии попадания в благоприятную для себя среду, она начинает размножаться. Употребление в пищу испорченного продукта не смертельно, но может привести к неприятным последствиям для здоровья.

"Особенно опасна плесень для людей с ослабленным иммунитетом", — отметила врач.

При нормальной иммунной системе агрессивная среда желудочного сока справится с плесенью. Если же плесени было много или у человека слабый иммунитет, то можно отравиться токсинами и получить пищевое расстройство желудка.

К симптомам отравления относятся: тошнота, рвота, высокая температура. Всё это проходит через несколько дней.

Если же человек съел слишком много плесени, то он может умереть.

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