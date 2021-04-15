В магазинах Ярославской области пропал сахар

В магазинах Ярославской области пропал сахар. Ранее сообщения о дефиците этого продукта приходили также из других российских регионов, сообщает 76. ru.

По словам жительницы города Данилов, Елены Подобедовой, сахар исчез с прилавков даже крупных сетевых магазинов. Его можно купить только в маленьких магазинах по цене 70 рублей за килограмм.

Правительство региона заявило, что дефицит сахара вызван повышенным спросом на этот продукт. Чиновники заверили, что 15 апреля сахар будет доставлен в магазины региона. Объём поставок продукта увеличится.

Повышенный спрос на сахар связан с госрегулированием цен, считают экономисты. На этом фоне люди старшего поколения, в силу особенностей менталитета, поспешили запастись товаром.

Ранее "Правда.Ру" писала о влиянии сахара на организм человека.

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