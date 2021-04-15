Донской губернатор подвел итоги пандемийного года

Этот год стал настоящим стресс-тестом для всего человечества, впервые в новейшей истории были введены столь масштабные ограничения из-за пандемии коронавируса. Но Ростовская область смогла достойно встретить удар и оперативно приняла ответные меры. Выступая на заседании в Заксобрании, губернатор региона Василий Голубев представил ежегодный отчет о работе правительства региона за 2020 год, отметив, что только благодаря всесторонней поддержке региону удалось не только выстоять, но еще и продемонстрировать неплохие результаты.

"Мы вместе смогли противостоять новой угрозе — пандемии COVID-19. Меры, принятые для противостояния угрозе на федеральном и региональном уровнях, были оперативны и масштабны. В условиях пандемии политика областных властей была направлена в первую очередь на сохранение стабильного самочувствия и благополучия жителей Дона. Основными стали социальные приоритеты", — отметил губернатор.

Отдельно отметил губернатор и заслугу медработников, на долю которых выпали тяжелые испытания. На мероприятия, связанные с COVID-19, из бюджета было направлено более 15 млрд рублей. Итог — устойчивая работа экономики и социальной сферы региона. На медицинскую помощь жителям региона было направлено около 82 млрд рублей, часть денег была потрачена на подготовку медучреждений для пациентов с COVID. Более 20 тысяч медиков получили стимулирующие выплаты, на это было выделено более 2 млрд рублей.

Василий Голубев отметил, что бизнес-сообщество быстро отреагировало на потребности общества: выросло производство средств индивидуальной защиты, антисептиков, защитных комбинезонов. Даже антиковидные ограничения не помешали промышленным компаниям завершить инвестпроекты на общую сумму порядка 2,6 млрд рублей. Была продолжена модернизация действующих заводов.

Глава региона подчеркнул, что были сохранены все формы поддержки. Вырос объем грантовой поддержки предприятий на Дону. Фонд содействия инновациям поддержал 119 проектов в регионе.

В 2020 году промышленные компании области получили поддержку из федерального бюджета в объеме 13,4 млрд рублей. При содействии Минпромторга России удалось сохранить производство уникальных подшипников, аналогов которым нет в России. Завод по их производству вышел на стабильную загрузку мощностей.

Несмотря на пандемию, Ростовская область по итогам года вышла на рост промышленного производства, сохранила хорошие позиции в сельском хозяйстве. В регионе вырос объем жилищного строительства по сравнению с 2019 годом, также выросли доходы областного бюджета.

Губернатор отметил, что не всё сложилось гладко, как прогнозировали, однако заметны признаки стабилизации в экономике. Пандемия заставила серьезно скорректировать работу во многих отраслях: в культуре, спорте, туризме и т. д. Однако несмотря на отмененные мероприятия, развитие отраслей не остановилось. Например, из федерального бюджета на учреждения культуры было привлечено около 335 млн рублей на приобретение оборудования, музыкальных инструментов и капремонт.

Губернатор отметил, что опыт донского региона будет тиражирован и на другие регионы страны, при этом на повестке стоят уже новые задачи, цель которых в том, чтобы Ростовская область оставалась регионом-лидером.

"Анализ итогов развития Ростовской области за прошедший год показал, что вместе мы смогли противостоять новой угрозе, с которой в таком масштабе ранее не сталкивались. Это стало возможным благодаря тому, что сплоченно и качественно сработал каждый на своем месте. Говорю спасибо за эту командную работу всем моим землякам", — отметил Василий Голубев.