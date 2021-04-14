Власти Петербурга хотят ускорить темпы вакцинации в два раза

Более 463 тысяч жителей Петербурга сделали прививку от коронавируса, а 321 тысяча полностью завершили цикл вакцинации.

Власти Северной столицы заявили, что у города есть возможность нарастить темпы вакцинации от COVID-19 почти в два раза.

Это будет способствовать формированию коллективного иммунитета, который позволит предупредить третью волну пандемии, поэтому очень важно поддерживать темп массовой вакцинации.

Петербург регулярно закупает вакцины и подготовил для проведения вакцинации всю необходимую инфраструктуру.

Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что российской вакцине от COVID-19 можно доверять.

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