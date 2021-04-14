В Москве определят лучшего педагога-психолога

В столице стартовал городской конкурс профессионального мастерства "Педагог-психолог Москвы — 2021".
Он будет проходить в три этапа. До 30 апреля участникам необходимо написать эссе на тему "Московский педагог-психолог: стандарты и перспективы развития моей профессии" и рассказать в видеомонологе "Моя профессиональная позиция" о своем профессиональном потенциале. Организатором соревнований выступил Департамент образования и науки города Москвы.
"Конкурс позволяет выйти из зоны комфорта и поставить новую точку роста и достичь ее. Это уникальная возможность поделиться накопленным опытом и перенять лучшие наработки коллег, эффективные практики в реализации 2-х ключевых направлений психолого-педагогического сопровождения: создание комфортной и безопасной образовательной среды в школе и помощь детям с особыми образовательными потребностями", — рассказала начальник Отдела взаимодействия с образовательными организациями Городского психолого-педагогического центра Анастасия Кузнецова.
Победитель городских соревнований представит Москву на Всероссийском конкурсе "Педагог-психолог России — 2021".
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