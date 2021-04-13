Петербуржцы перестали покупать ювелирные украшения

Продажи ювелирных изделий в Петербурге в 2020 году упали на 31%, сообщает dp. ru. Это самый низкий показатель среди российских регионов.

В Москве, наоборот, зафиксирован рост продаж ювелирных украшений на 32%.

Упадок в отрасли вызвало снижение турпотока из-за закрытых в связи с пандемией коронавируса границ. В прошлом году Северную столицу практически не посещали иностранцы.

Также негативно отразилось на продаже ювелирных изделий повышение мировых цен на драгметаллы и девальвация национальной валюты. Все эти факторы привели к росту стоимости драгоценных материалов для производства, и, как следствие, цен на ювелирные украшения.

В настоящее время петербургский ювелирный рынок начинает восстанавливаться, но экспорт всё ещё работает с ограничениями из-за пандемии и закрытых границ.

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