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К 1 мая в Подмосковье приведут в порядок 25 тысяч километров дорог

Россия » Центр

К летнему сезону на дорогах Московской области проведут генеральную уборку. 

Для работников каждого муниципального образования уже составлен план работ на весь день. Все мероприятия по уборке дорожной сети планируется закончить к 1 мая, сообщает интернет-сайт "Подмосковье сегодня".

Проезжую часть очистят от грязи, а остановки помоют и покрасят.

На данный момент в этом отношении уже преуспели в Щёлково, Шатуре, Кашире, Ленинском округе и Лыткарино. А вот в Котельниках, Пущино и Жуковском пока наблюдаются задержки по выполнению работ.

В общей сложности в Подмосковье планируется привести в порядок 25 тысяч километров дорог и три тысячи километров ограждений.

Также работники дорожных служб устранят 95 тысяч ям, очистят 3,3 тысячи километров тротуаров и покрасят 13 тысяч остановок.

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Ремонт дорог: вся правда о подмосковном асфальте. Расследование
Автор: Снежана Шахова
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