В Москве родителей освободили от необходимости предоставлять бумажную справку от педиатра по болезни ребёнка в детские сады и школы. Об этом на своей странице в Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин.
"Родители давно ждали эту новость: отменяем бумажную медицинскую справку по болезни ребёнка для школ и детсадов", — написал градоначальник.
Теперь информация об отсутствии ребёнка воспитателям и учителям будет направляться автоматически благодаря объединению сервисов "Московская электронная школа" и единой цифровой платформы здравоохранения.
Напомним, что раньше родители должны были приносить учителям бумажную справку по болезни ребёнка для освобождения его от занятий.
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