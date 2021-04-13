В школах и детсадах Москвы отменили бумажные справки по болезни ребёнка

В Москве родителей освободили от необходимости предоставлять бумажную справку от педиатра по болезни ребёнка в детские сады и школы. Об этом на своей странице в Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин.

"Родители давно ждали эту новость: отменяем бумажную медицинскую справку по болезни ребёнка для школ и детсадов", — написал градоначальник.

Теперь информация об отсутствии ребёнка воспитателям и учителям будет направляться автоматически благодаря объединению сервисов "Московская электронная школа" и единой цифровой платформы здравоохранения.

Напомним, что раньше родители должны были приносить учителям бумажную справку по болезни ребёнка для освобождения его от занятий.

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