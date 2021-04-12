Свалки Подмосковья оцифруют с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья".
Как сообщает интернет-сайт "Подмосковье сегодня", в ближайшее время будет проверено два миллиона гектаров леса.
Используя приложение, лесничие будут вносить данные о свалке — месторасположение, объём, площадь и фото объекта. Внесённая в приложение информация отправится в реестр на Геопортале Подмосковья, в ЦУР и в соответствующие ведомства с целью последующей ликвидации свалки.
Оцифрованные объекты будут отображаться на карте Геопортала. В случае выявления незаконных свалок будет возбуждено административное дело.
Через портал "Добродел" местные жители могут сообщать о лесных пожарах. По данным за прошлый год на него поступило более 2000 обращений.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.