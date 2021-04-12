Незаконные свалки в Подмосковье оцифруют с помощью приложения

Свалки Подмосковья оцифруют с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья".

Как сообщает интернет-сайт "Подмосковье сегодня", в ближайшее время будет проверено два миллиона гектаров леса.

Используя приложение, лесничие будут вносить данные о свалке — месторасположение, объём, площадь и фото объекта. Внесённая в приложение информация отправится в реестр на Геопортале Подмосковья, в ЦУР и в соответствующие ведомства с целью последующей ликвидации свалки.

Оцифрованные объекты будут отображаться на карте Геопортала. В случае выявления незаконных свалок будет возбуждено административное дело.

Через портал "Добродел" местные жители могут сообщать о лесных пожарах. По данным за прошлый год на него поступило более 2000 обращений.

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