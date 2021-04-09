Космонавт Борисенко порадовался за запуск корабля "Ю. А. Гагарин"

Радостью за экипаж отечественного пилотируемого корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") в связи с их полётом к МКС с сайтом Москва 24 поделился российский космонавт, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко.

"Я очень рад за ребят, которые на этом корабле стартовали. Я очень рад, что всё прошло удачно и что у Петра Дуброва начинается первый космический полёт с такой очень серьёзной, очень значимой экспедицией. Я думаю, Пётр сейчас счастлив, что добрался до вершины нашей профессии и реализовался как профессионал, как космонавт. Я в целом рад за весь экипаж", — высказался Борисенко.

Корабль стартовал с космодрома Байконур. Его запуск приурочен к 60-й годовщине полета Ю. А. Гагарина в космос.

Экипаж — это россияне Олег Новицкий и Петр Дубров (он полетел впервые), а также американец Марк Ванде Хай.

Новицкий должен вернуться в середине октября. Два других члена экипажа — в марте будущего года.

Борисенко отметил, что ребятам сейчас не до эмоций.

"Когда начинается полёт, там не до ощущений, не до эмоций. Все мысли и время заняты работой, а не эмоциями. Они присутствуют, конечно, но очень кратковременно", — сказал он.

Космонавты в ходе экспедиции будут выходить в открытый космос. Также команда отвезет на МКС карту, на которой указаны самые значимые космодромы мира и космические полёты.

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