Акция "Тотальный диктант" 2021: где поучаствовать в Москве?

Десятого апреля в 14:00 во всех странах мира будет проходить "Тотальный диктант". Его может написать любой желающий.

Что такое "Тотальный диктант"?

"Тотальный диктант" - это ежегодная просветительская акция, цель которой показать, что очень важно быть грамотным человеком.

Каждый год текст диктанта готовит известный писатель.

Где написать и под чью диктовку написать диктант в Москве?

Культурный центр "Современник" — певец и музыкант Родион Газманов.

Московский аэропорт Домодедово — эксперт моды Владислав Лисовец.

Электробус — телеведущая и продюсер Яна Чурикова.

НИУ ВШЭ — журналист и телеведущий Владимир Познер.

Российская государственная библиотека — Дом Пашкова — ректор Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

НИТУ МИСИС — заслуженный художник РФ Никас Сафронов .

Музей "Москва-Сити" — радио- и телеведущий Антон Комолов.

. Музей "Москва-Сити" — радио- и телеведущий МГИМО — певец и композитор Дмитрий Маликов.

Подробный список на сайте "Москва 24".

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