Десятого апреля в 14:00 во всех странах мира будет проходить "Тотальный диктант". Его может написать любой желающий.
"Тотальный диктант" - это ежегодная просветительская акция, цель которой показать, что очень важно быть грамотным человеком.
Каждый год текст диктанта готовит известный писатель.
Подробный список на сайте "Москва 24".
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