С целью активизировать развитие туризма в Кемеровской области бывший губернатор региона Аман Тулеев придумал существование местного йети. Об этом он признался на своей странице в соцсети.
Тулеев делал всё, чтобы пробудить интерес к этому существу. В Горной Шории с 2010 года даже стали отмечать День снежного человека.
Но чиновники на этом не остановились. Они решили учредить специальный приз в один миллион рублей тому, тому удастся найти снежного человека.
Люди заинтересовались и бросились на поиски выдуманного существа. Снежный человек также привлёк внимание туристов.
Тулеев даже обратился к главе Таштагольского района Владимиру Макуте с просьбой найти чиновников высокого роста, которые могли бы бегать в костюме йети. Для безопасности "снежного человека" жителей просили не стрелять в него, а брать живым.
Напомним, что Аман Тулеев был главой Кузбасса с 1997 года. После трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в 2018 году он покинул свой пост.
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