В обнажённых скульптурах Эрмитажа увидели угрозу для детей

Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей, заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Он отметил, что в адрес Эрмитажа поступает большое количество писем, авторы которых выражают недовольство. Но на замечания, поступающие из официальных органов, музей обязан реагировать.

"Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнажённые скульптуры в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. Но это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", — рассказал Пиотровский представителям СМИ.

Из какого именно ведомства была получена жалоба он не сообщил.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 1 мая Эрмитаж вводит льготные билеты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.