Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей, заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
Он отметил, что в адрес Эрмитажа поступает большое количество писем, авторы которых выражают недовольство. Но на замечания, поступающие из официальных органов, музей обязан реагировать.
"Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнажённые скульптуры в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. Но это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", — рассказал Пиотровский представителям СМИ.
Из какого именно ведомства была получена жалоба он не сообщил.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 1 мая Эрмитаж вводит льготные билеты.
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