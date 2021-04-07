С 1 мая Эрмитаж вводит льготные билеты

Государственный Эрмитаж с 1 мая вводит льготные билеты.

С мая стоимость билетов для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов будет составлять 300 рублей, а Главный штаб можно будет посетить бесплатно.

Кроме того, планируется ввести льготные квоты на каждый час.

Стоимость билетов удалось снизить благодаря повышению доходов Эрмитажа.

"Всё то, что называется льготы, платится из карманов Эрмитажа. Мы кое-что заработали и сейчас сочли возможным сделать такие сниженные цены", — заявил на пресс-конференции ТАСС вице-губернатор города Борис Пиатровский.

Также он отметил поддержку со стороны государства учреждениям культуры, в том числе и Эрмитажу в период пандемии коронавируса.

В 2021 году Эрмитаж уже принял 12 млн посетителей, а 200 тысяч человек совершили виртуальную экскурсию по музею.

Ранее директор музея Михаил Пиотровский сообщил, что Эрмитаж будет продвигаться в популярном приложении TikTok, чтобы увеличить охват своей аудитории.

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