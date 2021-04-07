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Моряки теплохода "Порт Мэй" замерзают на судне

Россия

В бедственном положении оказались моряки теплохода "Порт Мэй". Им не дают зарплату, и экипаж находится в противостоянии с владельцем судна. Об этом пишет РИА "Сахалин-Курилы".

Моряки теплохода "Порт Мэй" замерзают на судне

У команды закончились запасы продовольствия и пресной воды. Также на исходе и топливо. О сложной ситуации на теплоходе новостному сайту сообщил экипаж.

"Судно переведено в аварийный режим. Вода полностью перекрыта, потому что снабжения у нас нет. Когда закончится топливо на обогрев судна, мы начнём замерзать. Продукты сегодня закончились", — пояснил второй помощник капитана Владимир Васильков.

Большинство членов команды — жители Сахалинской области. Люди после выполнения работ требовали погасить долг по зарплате. Судовладелец требования не выполнил. Часть команды обратилась с жалобой в порт-контроль.

Судно было задержано инспекторами государственного портового контроля после того, как в трудовых отношениях обнаружили нарушения. До их устранения выход в рейс был запрещён. Но судовладелец попытался нарушить запрет.

"Он неоднократно угрожал нам физической расправой. Есть запись такого звонка. Некто Али звонил с его мобильного телефона и угрожал. Говорил: "Если вы прям завтра не придете в Находку, с вами произойдет расправа", — добавил Васильков.

Получить оперативно комментарий от владельца судна либо от его представителей РИА "Сахалин-Курилы" не удалось. Дальневосточное следственное управление СК России проводит проверку по данному факту.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь
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