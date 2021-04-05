По итогам Московского городского конкурса исследовательских работ победителями и призерами были признаны более 200 школьников, в том числе 80 по социогуманитарным направлениям и 125 по научно-техническим.
Среди конкурсных работы были портативная сигнализация для мобильных телефонов и кошельков, автономная система мониторинга и очистки водоемов от поверхностных загрязнений, система для ориентации в пространстве и повышения мобильности слабовидящих и другие интересные проекты.
Всего в конкурсе, организатором которого выступил Департамент образования и науки города Москвы, приняли участие более 4,5 тысяч московских школьников. Поддержку конкурсу оказались ведущие вузы столицы.
Победители и призеры регионального отбора примут участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы", который проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
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