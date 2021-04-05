В Петербурге построят два новых приюта для бездомных животных

В Петербурге откроют два новых государственных приюта для бездомных животных. В ближайшее время власти определятся с местом их строительства.

Заявление губернатора Северной столицы Александра Беглова было обнародовано накануне в честь Дня бродячих собак, который отмечается 4 апреля.

В настоящее время для строительства приютов рассматриваются территории Колпинского, Пушкинского и Красногвардейского районов.

"Сегодня, во Всемирный день бродячих животных, хочу напомнить, что город — наш общий дом. И наша задача — сделать его лучше, комфортнее и безопаснее. И для людей, и для животных — наших спутников и друзей”, — говорится в тексте сообщения градоначальника.

Сегодня в городе работают 17 частных приютов для животных. Их работа поддерживается за счёт добровольных пожертвований горожан.

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