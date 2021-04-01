Врач предупредил об опасности долгого воздержания от секса

Длительное воздержание от секса опасно как для мужского, так и для женского здоровья, утверждает врач-психотерапевт и сексолог Евгений Кульгавчук.

Перерывы в интимной близости могут быть лишь в несколько недель, но воздержание в половой жизни продолжительностью в несколько месяцев или лет может негативно отразиться на здоровье, сообщает EVO-RUS.COM.

Так, для мужчин старше 40 лет такие перерывы в сексе чреваты тем, что он больше не сможет вернуться в "большой спорт".

Долгое отсутствие секса приводит к психологическим проблемам как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, оно грозит проблемами в области урологии и гинекологии.

По словам врача, у женщин может развиться "монашья болезнь" — миома, мастопатия и неврастения, а у мужчин может возникнуть андропауза, проблемы с эректильной функцией, урогенитальным трактом и снижение либидо.