SOS от жителей Копейска: обитатели барака требуют расселения

В городе Копейске Челябинской области жильцы барака на улице Артиллерийская выложили на снегу сигнал бедствия "SOS" для того, чтобы добиться расселения. Они обратились в Общероссийский народный фронт (ОНФ) за помощью. Ситуацию URA.RU разъяснил вице-мэр Копейска Андрей Шадрин.

"Жители барака на улице Артиллерийской, 1 в Копейске выложили из обломков здания гигантское "SOS". Активисты ОНФ направили обращение в областную прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой разобраться и повлиять на ситуацию. Также общественники обратились к главе Копейска, подчеркнув, что в бараке нужно провести работы, которые позволят жильцам в пригодных условиях дождаться переселения", — уточнили в пресс-службе ОНФ.

Как говорят местные жильцы, этот перфоманс был сделан для того, чтобы власти обратили внимание на проблемы с расселением, которое люди просят еще с 2011 года.