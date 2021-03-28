В Москве по просьбе полиции ограничили доступ на Красную площадь

Доступ на Красную площадь в Москве был закрыт из-за забытого пакета, ограничения в ближайшее время будут сняты, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ФСО.

По словам собеседника агентства, был обнаружен забытый пакет, правоохранители начали проверку, но позже человек, забывший пакет, сам за ним вернулся.

"В ближайшее время площадь будет открыта для посещения", — сказал собеседник.