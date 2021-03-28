В Госдуме прокомментировали угрозу Киева выдворить россиян из Крыма

Сенатор ответил пословицей на угрозу Киева выселить россиян из Крыма

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал несуразицей обещание вице-премьера Украины Алексея Резникова выселить россиян из Крыма и сравнил киевского чиновника с персонажем пословицы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее Резников заявил, что после "возвращения" Крыма Киев выдворит оттуда граждан РФ, переехавших на полуостров с материковой части России.

"Резников напоминает персонажа пословицы: "Мели, Емеля, твоя неделя". По факту же он сочиняет для успокоения местных националистов разные несуразицы", — сказал Цеков.

В Госдуме сочли несостоятельной угрозу Киева выдворить россиян из Крыма

Министру по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Алексею Резникову следует обеспокоиться своей карьерой, а не судьбой Крыма, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

В беседе с РИА "Новости" депутат предположил, что Резников лишится должности.

"Граждане Украины в один момент "очнутся" и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров", — сказал Калашников.

Он подчеркнул, что Крым — неотъемлемая часть России, и призвал не переживать за его судьбу.