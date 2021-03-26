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В столице вручили четырехтысячный грант за развитие "МЭШ"

Россия » Центр » Москва

Гранты мэра Москвы за развитие проекта "Московская электронная школа" получили уже четыре тысячи учителей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице вручили четырехтысячный грант за развитие "МЭШ"

"На сегодняшний день в 483 школах Москвы работают более двух тысяч учителей — обладателей грантов мэра Москвы за вклад в развитие проекта. Более того, "МЭШ" активно пользуются и вносят свой вклад в ее развитие педагоги из других регионов. Среди обладателей грантов были педагоги из самых разных городов нашей страны, в их числе Балаково, Ижевск, Липецк, Шахты. Всего было выделено уже четыре тысячи таких грантов", — рассказала Анастасия Ракова.

Она также напомнила, что осенью этого года проекту исполняется пять лет. За это время он стал "неотъемлемой частью столичной системы образования". Больше всего грантов получили учителя школы №1571, которых отметили 87 раз. Четырехтысячный грант был вручен учителю английского языка школы №1253 Марии Тюляевой.

"Сегодня в библиотеке "МЭШ" можно найти 188 моих сценариев, 607 приложений, 29 видеоуроков, 15 учебных модулей и два пособия. Но моя главная гордость — полный комплект уроков по английскому языку на весь год для учащихся седьмых классов. На подходе еще два таких комплекта: для пятых и восьмых классов", — рассказала она.

В настоящее время в библиотеке "Московской электронной школы" находится более 53 тысяч сценариев уроков, свыше двух тысяч электронных учебных пособий, 348 учебников и около 138 интерактивных образовательных приложений. Многие из них находятся в открытом доступе, и ими может воспользоваться любой желающий из любой точки мира.

Проект реализуется Департаментом образования и науки города Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий.

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Автор: Ольга Лазарева
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