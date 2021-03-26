В столице вручили четырехтысячный грант за развитие "МЭШ"

Гранты мэра Москвы за развитие проекта "Московская электронная школа" получили уже четыре тысячи учителей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день в 483 школах Москвы работают более двух тысяч учителей — обладателей грантов мэра Москвы за вклад в развитие проекта. Более того, "МЭШ" активно пользуются и вносят свой вклад в ее развитие педагоги из других регионов. Среди обладателей грантов были педагоги из самых разных городов нашей страны, в их числе Балаково, Ижевск, Липецк, Шахты. Всего было выделено уже четыре тысячи таких грантов", — рассказала Анастасия Ракова.
Она также напомнила, что осенью этого года проекту исполняется пять лет. За это время он стал "неотъемлемой частью столичной системы образования". Больше всего грантов получили учителя школы №1571, которых отметили 87 раз. Четырехтысячный грант был вручен учителю английского языка школы №1253 Марии Тюляевой.
"Сегодня в библиотеке "МЭШ" можно найти 188 моих сценариев, 607 приложений, 29 видеоуроков, 15 учебных модулей и два пособия. Но моя главная гордость — полный комплект уроков по английскому языку на весь год для учащихся седьмых классов. На подходе еще два таких комплекта: для пятых и восьмых классов", — рассказала она.
В настоящее время в библиотеке "Московской электронной школы" находится более 53 тысяч сценариев уроков, свыше двух тысяч электронных учебных пособий, 348 учебников и около 138 интерактивных образовательных приложений. Многие из них находятся в открытом доступе, и ими может воспользоваться любой желающий из любой точки мира.
Проект реализуется Департаментом образования и науки города Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.