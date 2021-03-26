Сирийские медики прибыли в Москву за новым опытом

Россия и Сирия расширяют сферы взаимодействия и сотрудничества.

Делегация сирийских медиков прибыла в российскую столицу. В её состав вошли представители Университетской клиники Аль-Асада.

Работа по организации визита была проведена МИД России совместно с Министерством обороны, Министерством здравоохранения, Россотрудничеством и властями Москвы.

В планах делегации посещение нескольких больниц и госпиталей. Сирийские медики получат не только экскурсионную программу, но и сами смогут принять участие в сложнейших операциях.

"Сегодня, в присутствии российских коллег, мы наблюдали проведение операции по замене протеза и конечностей. Также медики обсудили вопросы оказания содействия Сирийской республике в деле обеспечивания искусственными протезами, а также в других областях для восстановления разрушенной войной системы здравоохранения Сирии", — отметил директор военного госпиталя "Тишрин" в Дамаске Муфид Дарвиш.

В перспективах российско-сирийского сотрудничества — открытие в Москве и Дамаске двух новых центров по подготовке травматологов-ортопедов.