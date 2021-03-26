Сирийские медики прибыли в Москву за новым опытом

Россия и Сирия расширяют сферы взаимодействия и сотрудничества.
Делегация сирийских медиков прибыла в российскую столицу. В её состав вошли представители Университетской клиники Аль-Асада.
Работа по организации визита была проведена МИД России совместно с Министерством обороны, Министерством здравоохранения, Россотрудничеством и властями Москвы.
В планах делегации посещение нескольких больниц и госпиталей. Сирийские медики получат не только экскурсионную программу, но и сами смогут принять участие в сложнейших операциях.
"Сегодня, в присутствии российских коллег, мы наблюдали проведение операции по замене протеза и конечностей. Также медики обсудили вопросы оказания содействия Сирийской республике в деле обеспечивания искусственными протезами, а также в других областях для восстановления разрушенной войной системы здравоохранения Сирии", — отметил директор военного госпиталя "Тишрин" в Дамаске Муфид Дарвиш.
В перспективах российско-сирийского сотрудничества — открытие в Москве и Дамаске двух новых центров по подготовке травматологов-ортопедов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.