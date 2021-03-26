Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Подмосковье привили страусов
Врачи подозревают перелом шейных позвонков у фаната "Динамо"
У россиян повысилась финансовая грамотность
Рассекречены размеры пенсий Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой
Тимошенко оценила объём "потерь" Украины в случае санкций от Китая
Спецоперация ФСБ: в Ростове-на-Дону задержана группа экстремистов
Эксперт: как бросить курить по-настоящему
"Новая болезнь европейских политиков": Яровая о недавней речи Макрона
Отключение от SWIFT отбросит банковскую систему в 90-е годы

Сирийские медики прибыли в Москву за новым опытом

Россия » Центр » Москва

Россия и Сирия расширяют сферы взаимодействия и сотрудничества.

Сирийские медики прибыли в Москву за новым опытом

Делегация сирийских медиков прибыла в российскую столицу. В её состав вошли представители Университетской клиники Аль-Асада.

Работа по организации визита была проведена МИД России совместно с Министерством обороны, Министерством здравоохранения, Россотрудничеством и властями Москвы.

В планах делегации посещение нескольких больниц и госпиталей. Сирийские медики получат не только экскурсионную программу, но и сами смогут принять участие в сложнейших операциях.

"Сегодня, в присутствии российских коллег, мы наблюдали проведение операции по замене протеза и конечностей. Также медики обсудили вопросы оказания содействия Сирийской республике в деле обеспечивания искусственными протезами, а также в других областях для восстановления разрушенной войной системы здравоохранения Сирии", — отметил директор военного госпиталя "Тишрин" в Дамаске Муфид Дарвиш.

В перспективах российско-сирийского сотрудничества — открытие в Москве и Дамаске двух новых центров по подготовке травматологов-ортопедов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Антон Бредихин, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Сирийские медики прибыли в Москву за новым опытом
Врачи подозревают перелом шейных позвонков у фаната "Динамо"
У россиян повысилась финансовая грамотность
Рассекречены размеры пенсий Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой
Тимошенко оценила объём "потерь" Украины в случае санкций от Китая
Спецоперация ФСБ: в Ростове-на-Дону задержана группа экстремистов
Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT?
Эксперт: как бросить курить по-настоящему
"Новая болезнь европейских политиков": Яровая о недавней речи Макрона
Отключение от SWIFT отбросит банковскую систему в 90-е годы
Популярное
Фигурное катание
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"

Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Российский шоу-бизнес
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Российский шоу-бизнес
Маргарите Симоньян объяснили генетику её сына
Новости футбола
Сборной России поставили особое условие для въезда в Словакию
Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Изменения дизайна банкнот породили дискуссию Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад может передумать: эксперт рассказал, почему Навальный за наш Крым Любовь Степушова
Мир. Новости мира
В МИД Украины озвучили сроки решения Донбасского вопроса и удивили ДНР
Российский шоу-бизнес
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Марш полумиллиона: выйдет ли страна за Навального
Политика. Новости и аналитика
Марш полумиллиона: выйдет ли страна за Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников