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Волонтеры помогут дончанам выбрать дизайн благоустраиваемых территорий

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области за прошедший месяц зарегистрировались 250 человек в качестве волонтеров по поддержке общероссийского голосования за дизайн-проекты объектов, которые планируется благоустроить в 2022 году.

Волонтеры помогут дончанам выбрать дизайн благоустраиваемых территорий

Волонтеры расскажут жителям региона о том, как можно проголосовать за приглянувшийся дизайн, также желающие принять участие в формировании городской среды смогут получить ценные консультации.

Волонтеры расскажут о выставленных на обсуждение проектах, о работе платформы, таким образом вовлечение граждан в процессы не только даст стимул развитию местной экономики, но и поможет создать ту инфраструктуру, которая будет отвечать запросам жителей.

"Чтобы городская среда отвечала запросам граждан, она должна формироваться с учетом их мнения, все дизайн-проекты будут отбираться совместно с горожанами. Только они знают, чего именно не хватает в их населенных пунктах", — рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Единое онлайн-голосование, в котором смогут принять участие жители всех регионов России старше 14 лет, пройдет на платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Для этого необходимо зайти на платформу, выбрать свой регион и поставить галочку напротив предпочтительного варианта. Теперь местные жители смогут сами решить, какими они видят парки и набережные, скверы, площади и улицы, а также другие общественные пространства. Объекты, набравшие максимальное число голосов, будут благоустроены уже в следующем году.

"Отклик на призыв присоединиться к проекту голосования за благоустройство наглядно показывает, насколько важна для граждан тема городской среды, как сильно они верят в будущее своих городов. Добровольцы окажут неоценимую поддержку — благодаря им максимальное число граждан узнает о том, что они могут принимать участие в жизни города и что делать это очень просто", — рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

Общероссийская платформа, которая должна стать эффективным инструментом коммуникаций между жителями и властью, создается на стыке двух программ: федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и ведомственного проекта "Умный город". Всего в России пожелали стать волонтерами более 32 тыс. человек. Как ранее отметил замминистра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Дмитрий Беликов, добровольцы — одна из ключевых сил развития любого города.

В Ростовской области участникам онлайн-голосования предложат 114 муниципальных объектов. Список объектов был составлен в октябре 2020 года.

Губернатор региона Василий Голубев недавно напомнил о том, что в прошлом году на Дону было благоустроено 167 общественных территорий. При этом сами местные жители подсказали, например, где нужно оборудовать места для отдыха пожилых людей и детского досуга. Поэтому, отметил губернатор, проект, в связи с его эффективностью, будет продолжаться.

Напомним, что в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году на Дону благоустроят 126 общественных территорий, на эти цели направят более 1,7 млрд рублей. Тендеры на благоустройство территорий 2021 года были разыграны в 2020 году.

"Такой формат был выбран впервые, благодаря чему работы на объектах будут окончены в третьем квартале", — поведал Дмитрий Беликов.

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Автор: Ольга Лазарева
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