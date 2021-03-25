Эксперт оценил строительство заводов по утилизации илового осадка

К 2024 году в Москве закончится строительство двух инновационных заводов по переработке осадка сточных вод. Инвестор вложит в строительство объектов не менее 25 млрд рублей. Значимость проекта для экологии столицы оценил председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ Николай Николаев.

Исполнитель по договору концессии, который Москва планирует заключить на строительство двух заводов, станет известен в ближайшее время. Планируется, что заводы разместятся на территории действующих очистных сооружений в районах Курьяново и Некрасовка на юго-востоке столицы.

Сейчас производственных мощностей не хватает, чтобы перерабатывать то количество илового осадка, которое ежегодно остаётся на очистных сооружениях Мосводоканала. Речь идёт об объёме в 900 тысяч тонн отходов.

Иловый осадок, который образуется в процессе очистки сточных вод, в обязательном порядке должен быть утилизирован — он токсичен и опасен с эпидемиологической точки зрения.

Проект по строительству двух заводов, которые будут его заниматься утилизацией, Николай Николаев назвал уникальным.

"Это пример того, как мы постепенно научились решать экологические проблемы", — подчеркнул эксперт.

Также он обратил внимание на то, что проекты будут реализованы за счёт средств инвесторов.

"То, что эти заводы будут строиться не за счёт города, мне видится прекрасной иллюстрацией того, что постепенно сфера "зеленой" утилизации отходов начинает привлекать инвесторов, становится реально выгодной для частного капитала. Наверное, создание такого взаимовыгодного партнёрства — тот самый ключ к решению всех экологических проблем и города, и страны", — заключил он.