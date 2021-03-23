Мошенники продавали путёвки в несуществующие санатории

В Петербурге задержаны трое участников группы, которые продавали путёвки в несуществующие санатории. Возбуждены дела о мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД РФ. Об этом пишет РИА "Новости".

"Сотрудниками уголовного розыска ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при участии Росгвардии задержаны трое участников группы, которая специализировалась на хищениях денежных средств граждан путём продажи туристических путёвок в несуществующие санатории", — сообщили в пресс-службе.

Злоумышленники создали порядка десяти сайтов в интернете и страниц в социальных сетях, на которых предлагалось раннее бронирование пребывания в санаториях и пансионатах России, а также государств ближнего зарубежья. Граждан пытались привлечь большими скидками при дистанционной оплате. В основном сайты регистрировались на иностранных серверах со скрытыми IP-адресами. В действительности курортные учреждения, указанные в рекламных объявлениях, не существовали или прекратили свою деятельность.