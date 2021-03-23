Инцидент произошел на военном аэродроме под Калугой: у дальнего бомбардировщика Ту-22М3 сработала катапульта, рассказал РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией.
"По предварительным данным, произошла нештатная ситуация на земле — срабатывание катапульты. То есть это не авиакатастрофа", — сказал собеседник агентства.
Информация о состоянии экипажа уточняется.
Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли во вторник, 23 марта, в результате нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Двадцать третьего марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", — сказали в ведомстве.
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