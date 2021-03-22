На автозаправочной станции в Новокузнецке прогремел взрыв

В городе Новокузнецке Кемеровской области взорвалась автозаправка. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Загорание автоколонки по улице Транспортная, 139. Предварительная площадь пожара пять квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет", — рассказали РИА в региональном главке.

Собеседница агентства добавила, что на месте работали 20 человек и шесть единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано.