В городе Новокузнецке Кемеровской области взорвалась автозаправка. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ГУ МЧС региона.
"Загорание автоколонки по улице Транспортная, 139. Предварительная площадь пожара пять квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет", — рассказали РИА в региональном главке.
Собеседница агентства добавила, что на месте работали 20 человек и шесть единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано.
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