Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Как выбраться из долговой ямы?
В Минтруде пояснили, как оформить новую выплату на детей от 3 до 7 лет
На автозаправочной станции в Новокузнецке прогремел взрыв
Кабмин утвердил правила поддержки бизнеса
Врач оценил влияние торговли животными в Китае на распространение COVID
Губернатору Пензенской области предъявлено официальное обвинение
Сборная России готовится к вылету на Мальту без легионеров и Лунёва
Необычная неделя: Байден vs Путин, Спутник V и кто главный
Администрация Гонконга заступилась за китайскую вакцину

Накопил штрафов на миллион рублей

Россия » Юг » Симферополь

Сотрудники ГИБДД Севастополя нашли жителя города, на которого было составлено 542 протокола о нарушении правил дорожного движения на более чем 1,1 миллиона рублей, его автомобиль изъят до погашения задолженности. Об этом сообщает РИА "Новости".

Накопил штрафов на миллион рублей

"В Севастополе сотрудники ГИБДД выявили злостного неплательщика, на которого составлено 542 административных материала за нарушение ПДД", — сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона.

Установлено, что севастополец имел задолженность (по протоколам) на общую сумму 1 126 500 рублей. Владелец автомобиля был проинформирован о своих задолженностях, его автомобиль был обнаружен и эвакуирован на спецстоянку до их погашения. Отмечается, что в случае непогашения долга в течение 10 дней транспортное средство будет выставлено на государственный аукцион.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Губернатору Пензенской области предъявлено официальное обвинение
Сборная России готовится к вылету на Мальту без легионеров и Лунёва
Необычная неделя: Байден vs Путин, Спутник V и кто главный
Администрация Гонконга заступилась за китайскую вакцину
Суды оштрафовали коллекторов на 120 млн рублей
"Торпедо" отправило в отставку Сергея Игнашевича
Известные сказки глазами психолога: "Красавица и Чудовище"
Появление у России нового оружия заставляет США модернизировать ПРО
Накопил штрафов на миллион рублей
Орехи хороши не только в пост и для диеты
Популярное
Технологии
Нейтронный "Прорыв" России — фантастика в реальности

Александр Артамонов рассказ﻿ал о создании атомного реактора будущего — фактически безотходного и максимально безопасного.

Нейтронный "Прорыв" России — фантастика в реальности
Веру Брежневу задержала полиция Испании
Российский шоу-бизнес
Веру Брежневу задержала полиция Испании
Кремль
Германию восхитил "дипломатический шедевр Путина"
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову
Усам Оздемиров Россию больше не устраивает роль "терпилы" Усам Оздемиров Григорий Середин Кончина СССР: за 9 месяцев 2 референдума с противоположными итогами Григорий Середин Любовь Степушова Зачем власти продавливают слияние КБ "МиГ" и Сухого" Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Певец Грузии резко ответил всем, кому он не нравится
Северная Америка
"Позор для США!": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
Неизвестные перевели деньги на карту и просят вернуть. Что делать?
Парад мошенников
Неизвестные перевели деньги на карту и просят вернуть. Что делать?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников