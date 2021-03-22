Накопил штрафов на миллион рублей

Сотрудники ГИБДД Севастополя нашли жителя города, на которого было составлено 542 протокола о нарушении правил дорожного движения на более чем 1,1 миллиона рублей, его автомобиль изъят до погашения задолженности. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В Севастополе сотрудники ГИБДД выявили злостного неплательщика, на которого составлено 542 административных материала за нарушение ПДД", — сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона.

Установлено, что севастополец имел задолженность (по протоколам) на общую сумму 1 126 500 рублей. Владелец автомобиля был проинформирован о своих задолженностях, его автомобиль был обнаружен и эвакуирован на спецстоянку до их погашения. Отмечается, что в случае непогашения долга в течение 10 дней транспортное средство будет выставлено на государственный аукцион.