Аксёнов рассказал о заседании Совбеза ООН по Крыму

Проведение второй неформальной встречи Света безопасности ООН по Крыму подчеркивает большой интерес к полуострову в мире, заявил глава республики Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Неформальная встреча Совбеза ООН по Крыму по "формуле Арриа", в которой в онлайн-формате приняли участие представители крымской общественности, состоялась 17 марта.

"Это уже вторая встреча с участием крымчан. На мой взгляд, возможность быть услышанными на такой серьезной международной площадке, — важный шаг на пути к мировому признанию нашего выбора, сделанного в 2014 году. Тот факт, что в дискуссии приняли участие десятки стран, свидетельствует о повышенном интересе к Крыму в мире, о желании узнать правду о жизни на полуострове", — написал Аксёнов.