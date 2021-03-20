В Пугачевском районе Саратовской области произошла утечка нефти из трубопровода, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Авария произошла на нефтепроводе Самара — Лисичанск диаметром 1200 миллиметров, принадлежащем компании "Транснефть — Приволга".
"Площадь розлива около 700 квадратных метров. Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта Орловка — 5 километров, угрозы загрязнения водоемов нет. На месте работы по сбору и утилизации нефтепродуктов проводит Самарское районное нефтепроводное управление — 40 человек, 15 единиц техники", — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что угрозы взрыва и возгорания нет.
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