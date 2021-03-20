В российском регионе произошла утечка топлива из нефтепровода

В Пугачевском районе Саратовской области произошла утечка нефти из трубопровода, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Авария произошла на нефтепроводе Самара — Лисичанск диаметром 1200 миллиметров, принадлежащем компании "Транснефть — Приволга".

"Площадь розлива около 700 квадратных метров. Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта Орловка — 5 километров, угрозы загрязнения водоемов нет. На месте работы по сбору и утилизации нефтепродуктов проводит Самарское районное нефтепроводное управление — 40 человек, 15 единиц техники", — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы взрыва и возгорания нет.