В Москве прошла акция против слов Байдена о Путине

"Гвардия Захара Прилепина" провела в Москве акцию у резиденции американского посла в знак протеста против высказываний президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".

Активисты приковали себя к ограде сквера напротив резиденции с требованием принести извинения Путину и россиянам. Также гвардейцы отнесли в посольство письмо с соответствующими требованиями.

Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник.