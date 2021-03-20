Делегация Американской торговой палаты (AmCham) в РФ планирует принять участие Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и провести там круглый стол, заявил РИА "Новости" глава объединения Алексис Родзянко.
"Да, мы собираемся на форум (ПМЭФ - ред.) и готовимся к нему, общаемся с организаторами. Вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) думаем о том, чтобы проводить наш традиционный круглый стол. В этом году планируем, что он будет называться "Бизнес-диалог Россия – Северная Америка", - поделился глава палаты.
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