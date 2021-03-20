Иностранцам запретили владеть землей в Крыму

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал вынужденной мерой запрет иностранцам владеть земельными участками на большей части полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости".

Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма вступил в законную силу. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым. Президент Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков.

"Здесь нет ничего удивительного. Это распространенная международная практика. Во всем мире государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зоне, прилегающей к госгранице. Запрещено иностранцам также владеть землей сельхозназначения. Поэтому смею заверить, что оснований для паники нет", — сказал Молохов.