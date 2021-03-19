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В Петербурге изменили правила расселения коммуналок

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Петербурге утвердили изменения в программу расселения коммунальных квартир. Это позволит расселить большую часть коммуналок с меньшими затратами, сообщил в интервью изданию "Петербургский дневник" председатель Жилищного комитета Виктор Борщёв.

В первую очередь средства будут вкладывать в расселение тех коммунальных квартир, из которых будет получаться отдельное жильё.

Многонаселённые коммуналки больше не смогут пользоваться первоочередным правом расселения — все петербуржцы получат равные возможности.

В Северной столице на данный момент около 65 тысяч коммунальных квартир.

В 2021 году будет расселено около 700 из них.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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