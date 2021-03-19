В Петербурге утвердили изменения в программу расселения коммунальных квартир. Это позволит расселить большую часть коммуналок с меньшими затратами, сообщил в интервью изданию "Петербургский дневник" председатель Жилищного комитета Виктор Борщёв.
В первую очередь средства будут вкладывать в расселение тех коммунальных квартир, из которых будет получаться отдельное жильё.
Многонаселённые коммуналки больше не смогут пользоваться первоочередным правом расселения — все петербуржцы получат равные возможности.
В Северной столице на данный момент около 65 тысяч коммунальных квартир.
В 2021 году будет расселено около 700 из них.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Президент России не поедет в Грецию на военный парад 25 марта. Хотя повод вроде бы есть — парад приурочен к событиям, в которых России сыграла большую роль.