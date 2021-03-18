Задержанный в Крыму сотрудник СМИ-иноагента "Крым.Реалии" при украинском "Радио Свобода" Владислав Есипенко утверждает, что намерен был достать информацию о недвижимости украинского лидера Владимира Зеленского.
"Это было редакционное задание проекта. Снять дом Зеленского в Ливадии… Я снял это", — заявил Есипенко.
По данным ФСБ, мужчина фотографировал и сниммал на видео крымские людные пространства и объекты жизненного обеспечения. Самодельную взрывчатку, которую у него нашли в багажнике, он уверяет, что использовал "для собственной безопасности". ФСБ утверждает, что Есипенко признался в работе на украинские спецслужбы.
В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело.
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