Крым пожалуется на Украину в ООН

Крым будет официально обращаться в ООН из-за водной блокады, которую ему устроила Украина. При этом выпрашивать, собственно, воду крымчане не намерены — просто "мир должен знать правду".

"Крым однозначно решит вопрос вододефицита. За счёт чего? Первое — сбор пресной воды, второе — активное использование очистных сооружений, третье — при необходимости строительство плотин, водохранилищ, опреснительных станций", — уверяет вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

Он также отметил достаточность российских взносов, чтобы Крым не зависел от "враждебной власти", передаёт РИА "Новости".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

Ранее крымчанка объяснила членам Совета безопасности ООН, почему поддержала идею перехода полуострова в состав России.