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Крым пожалуется на Украину в ООН

Россия » Юг » Симферополь

Крым будет официально обращаться в ООН из-за водной блокады, которую ему устроила Украина. При этом выпрашивать, собственно, воду крымчане не намерены — просто "мир должен знать правду".

Крым пожалуется на Украину в ООН

"Крым однозначно решит вопрос вододефицита. За счёт чего? Первое — сбор пресной воды, второе — активное использование очистных сооружений, третье — при необходимости строительство плотин, водохранилищ, опреснительных станций", — уверяет вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

Он также отметил достаточность российских взносов, чтобы Крым не зависел от "враждебной власти", передаёт РИА "Новости".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

Ранее крымчанка объяснила членам Совета безопасности ООН, почему поддержала идею перехода полуострова в состав России.

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Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева
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