Подмосковье стало лидером по производству грибов в России

По итогам прошлого года Московская область стала лидером среди российских регионов по производству грибов. В 2020 году в области было собрано порядка 8,2 тыс. тонн продукции, сообщает "Подмосковье сегодня".

"Грибоводство — одно из приоритетных направлений развития сельского хозяйства региона", — отметил и. о. главы ведомства Сергей Воскресенский.

В Подмосковье работают четыре крупных предприятия, которые занимаются производством грибов, компоста и мицелия.

Производители выращивают вешенки, шампиньоны и довольно редкие азиатские грибы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что грибы полезны для здоровья сердца и нервной системы.