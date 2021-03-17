По итогам прошлого года Московская область стала лидером среди российских регионов по производству грибов. В 2020 году в области было собрано порядка 8,2 тыс. тонн продукции, сообщает "Подмосковье сегодня".
"Грибоводство — одно из приоритетных направлений развития сельского хозяйства региона", — отметил и. о. главы ведомства Сергей Воскресенский.
В Подмосковье работают четыре крупных предприятия, которые занимаются производством грибов, компоста и мицелия.
Производители выращивают вешенки, шампиньоны и довольно редкие азиатские грибы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что грибы полезны для здоровья сердца и нервной системы.
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