С 15 по 26 марта в Московской области проводится первый этап Общероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью".
Цель акции — привлечь население к борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
В течение этого месяца в Подмосковье пройдут мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и привлечение подростков к участию в волонтёрском антинаркотическом движении.
По итогам прошлогодней акции в Московской области было зарегистрировано более 200 сообщений от жителей, выявлено 63 преступления и 549 административных правонарушений.
С 18 по 29 октября 2021 пройдёт второй этап акции.
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