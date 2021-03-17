В Подмосковье стартовала акция "Сообщи, где торгуют смертью"

С 15 по 26 марта в Московской области проводится первый этап Общероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Цель акции — привлечь население к борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В течение этого месяца в Подмосковье пройдут мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и привлечение подростков к участию в волонтёрском антинаркотическом движении.

По итогам прошлогодней акции в Московской области было зарегистрировано более 200 сообщений от жителей, выявлено 63 преступления и 549 административных правонарушений.

С 18 по 29 октября 2021 пройдёт второй этап акции.