Украинские власти не вкладывали больших инвестиций в развитие Крыма, так как знали, что полуостров все равно уйдёт в Россию, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"О том, что крымчане хотят вернуться в Россию, в своё цивилизационное пространство, к своим ценностям, было всем хорошо известно. Высокопоставленные люди из Киева на вопрос о том, почему центр не инвестирует в большие проекты в Крыму, в кулуарах не стеснялись заявлять: всё равно вы уйдёте в Россию, зачем же в вас вкладывать деньги?" — сказал РИА "Новости" Константинов.