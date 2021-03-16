"Россия сегодня" открыла выставку к годовщине Крымской весны

В международном аэропорту "Симферополь" открылась фотовыставка "Семь лет Крым в России". Об этом сообщила руководитель проектов регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Анна Дятлова.

"Фотовыставка открыта по случаю годовщины Крымской весны. На ней представлено два десятка широкоформатных фоторабот, объединивших прошлое, настоящее и будущее полуострова", — сказала РИА "Новости" Дятлова.

Она подчеркнула, что целью проекта было желание показать, как изменился Крым за последние семь лет.

"Мы хотели показать, как из территории, застывшей в прошлом, Крым стремительно превращается в развитый регион с новыми скоростными транспортными развязками, современной инфраструктурой и архитектурой, при этом не теряя своего исторического облика и самобытности", — сказала Дятлова.