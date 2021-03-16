Санкции мешают Крыму, это упущенные возможности. Но полуостров в составе России продолжает развиваться, сказал в интервью РИА "Новости" глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Это может говорить только об упущенных возможностях. Санкционный режим мешает, но мы двигаемся всё равно. Тем не менее считаю, что мы движемся эффективно и точно на колени вставать не собираемся", — заявил Аксёнов.
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