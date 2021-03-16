Аксёнов заявил о необходимости создания российских соцсетей

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости создания отечественных информационных платформ, в том числе социальных сетей.

"Надо создавать отечественные информационные платформы. В этой сфере должно быть максимальное импортозамещение, как в ОПК (оборонно-промышленный комплекс). Уверен, эта задача будет решена", — сказал Аксёнов в интервью РИА "Новости".

По его мнению, контролируемые западными корпорациями соцсети приносят больше вреда для общества, чем пользы.