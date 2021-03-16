Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости создания отечественных информационных платформ, в том числе социальных сетей.
"Надо создавать отечественные информационные платформы. В этой сфере должно быть максимальное импортозамещение, как в ОПК (оборонно-промышленный комплекс). Уверен, эта задача будет решена", — сказал Аксёнов в интервью РИА "Новости".
По его мнению, контролируемые западными корпорациями соцсети приносят больше вреда для общества, чем пользы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения.