Недовольные ситуацией в Крыму жители полуострова составляют подавляющее меньшинство, заявил в интервью РИА "Новости" глава Крыма Сергей Аксёнов

"В Крыму есть часть граждан, которая изначально была недовольна воссоединением с РФ, их подавляющее меньшинство, порядка трех процентов. Вы помните, что Ксения Собчак шла на выборы президента России в 2018 году с программой вернуть Крым Украине, на тот момент здесь за нее проголосовали 17 тысяч человек. Вот это протестный потенциал", — сказал Аксенов.