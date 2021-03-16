Недовольные ситуацией в Крыму жители полуострова составляют подавляющее меньшинство, заявил в интервью РИА "Новости" глава Крыма Сергей Аксёнов
"В Крыму есть часть граждан, которая изначально была недовольна воссоединением с РФ, их подавляющее меньшинство, порядка трех процентов. Вы помните, что Ксения Собчак шла на выборы президента России в 2018 году с программой вернуть Крым Украине, на тот момент здесь за нее проголосовали 17 тысяч человек. Вот это протестный потенциал", — сказал Аксенов.
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