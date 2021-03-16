Аксёнов заявил, что Украина может продолжить провокации в сторону Крыма

Провокационные действия украинских властей для дестабилизации ситуации в Крыму вполне реальны. Об этом заявил Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью РИА "Новости".

"Локально же — да, на границе будут провокации, в Донбассе, в Луганской народной республике. К нам могут быть заброшены различные диверсионные группы с конкретными заданиями. Это будет продолжаться, будут пытаться таким образом дестабилизировать ситуацию", — сказал Аксенов .

Он считает, что подталкивать украинское руководство к провокациям будут из США, но с точки зрения обороны Крым неприступен, как и вся Россия.