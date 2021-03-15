Суд арестовал экс-главу отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева

Басманный суд Москвы арестовал бывшего начальника отдела таможенного контроля Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева, обвиняемого в получении взятки в размере 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля 2021 года в отношении Гусева Олега Юрьевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России", — цитирует пресс-секретаря Басманного суда Ирину Софинскую ТАСС.