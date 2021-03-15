Экс-зампрокурора Нижегородской области приговорили к 12 годам колонии

Суд приговорил бывшего заместителя прокурора Нижегородской области Дмитрия Жиделева к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА "Новости" в Московском районном суде Нижнего Новгорода.

"Московский районный суд Нижнего Новгорода в понедельник вынес приговор бывшему заместителю прокурора Нижегородской области. Жиделев приговорён к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он также лишён права занимать должности в органах власти на 10 лет и звания советника юстиции", — сообщили агентству в суде.